Яблука, гарбуз і часник — найкорисніші продукти

Восени організм людини як ніколи потребує речовин, які допоможуть пристосуватися до змін погоди і захистити від вірусів. Харківський дієтолог 41-річний Володимир Васильченко каже, в холодну пору року людині принесуть користь гарбуз, яблука і часник. Восени ці продукти знайти не складно.

- Холодне повітря восени висушує шкіру, на ній можуть з`явитися мікротріщинки і почервоніння. В цьому випадку допоможе гарбуз: він збереже шкіру зволоженою, пружною та захищатиме від інфекцій. Гарбуз легко засвоюється організмом, покращує травлення. Гарбуз корисний у вареному, запеченому вигляді. Також корисно пити гарбузовий сік. Гарбузове насіння — джерело цинку і омега-3 кислот. Гарбуз рекомендують включати у їжу хворим на гепатит, холецистит.

- Яблука – це справжня комора вітамінів і поживних для організму речовин, особливо восени. Яблучний сік зміцнює серцево-судинну систему під час осінніх перепадів тиску і температури повітря. Великий вміст заліза у яблуках незамінний при недокрів`ї. Яблука поліпшують стан мікрофлори кишечнику. Регулярно споживаючи ці фрукти, можна запобігти появі ранніх зморшок і зміцнити структуру волосся.

- Часник діє на організм як природні ліки. Завдяки вмісту алліцину він ефективно знищує віруси, тому просто незамінний при осінній застуді. Часник також знижує рівень так званого "поганого" холестерину і запобігає онкологічним захворюванням. Коли алліцин потрапляє у кров, то стимулює утворення газу сірководню. Він активізує кровообіг, тому кисень краще дістається до всіх органів і та знижує навантаження на серце.

gazeta.ua