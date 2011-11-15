Чим корисні макарони

«Люб­лю я ма­ка­ро­ни, не­хай го­во­рять - во­ни ме­не зни­щать», - співає Андрій Ма­ка­ре­вич.

У цих сло­вах відбивається су­пер­еч­ли­ве став­лен­ня російських лю­дей до макаронів - смач­но, але шкідливо... Як­що ж за­пи­та­ти про них будь-яко­го жи­те­ля Італії, він без тіні сумніву ска­же: ма­ка­ро­ни корисні для здо­ров`я і - як мінімум - нешкідливі для фігури, а в якості підтвердження при­ве­де в при­клад незрівнянну Софі Ло­рен, ве­ли­ку лю­би­тель­ку спагетті.

При­чи­ну та­ко­го різного став­лен­ня до ма­ка­рон­них виробів тре­ба шу­ка­ти в «особливості національних макаронів». Звичні з ра­дянсь­ких часів ріжки, че­ре­паш­ки та вермішель бук­валь­но після кількох хви­лин варіння роз­пов­за­ли­ся, а вар­то бу­ло тро­хи зазіватися - і зовсім пе­ретво­рю­ва­ли­ся в ка­шу. По­да­ти їх на стіл в якості головної стра­ви бу­ло прос­то не­мис­ли­мо. Мак­си­мум, на що во­ни го­ди­ли­ся, - гарнір до м`яса або ри­би.

Як­що вда­ва­ло­ся дістати справжні італійські спагетті, свя­та в бу­дин­ку все од­но не ви­хо­ди­ло. Ад­же го­ту­ва­ли їх точ­но так са­мо, як вітчизняних «побратимів»: роз­ва­рю­ва­ли до звич­но­го аморф­но­го ста­ну, про­ми­ва­ли хо­лод­ною во­дою, а потім ще підсмажували з мас­лом.

Всі ці маніпуляції італійцям зда­ли­ся б блюзнірством, бо ви­хо­дить стра­ва навіть віддалено не на­га­ду­ва­ла справ­ж­ню «пас­ту» - італійська на­зва ма­ка­рон­них виробів. З точ­ки зо­ру користі для здо­ров`я спра­ви йш­ли теж не­важ­ли­во: ба­га­то крох­ма­лю, ба­га­то калорій ... і більше нічого.

Сьогодні на по­ли­цях супермаркетів вже мож­на знай­ти «справжні» ма­ка­ро­ни, а ось упе­ред­же­не став­лен­ня до них міцно засіло в пам`яті. І без то­го не ідеальну репутацію зіпсували численні «дієти-безвуглеводні» та ав­то­ри­тет­ний Мішель Монтіньяк, який безапеляційно стверджує: все бо­рош­ня­не пов­нить! За­га­лом, ма­ка­ро­ни, спагетті та інші таль­я­тел­ле по­тре­бу­ють термінової реабілітації!

Во­ни низькокалорійні (147 ккал на 100 г), крох­маль у них зна­хо­дить­ся у твердій кристалічній формі і засвоюється по­сту­по­во. Ма­ка­ро­ни не містять жи­ру, а по­глад­ша­ти мож­на не від са­мих макаронів, а від жир­них соусів, яки­ми їх щед­ро при­сма­чу­ють.

Щоб не по­ми­ли­ти­ся при купівлі макаронів, подивіться на пач­ку. Як­що ви по­ба­чи­те там на­пи­си «пше­ни­ця Durum», «гру­па А», «пше­ни­ця твер­дих сортів» або «semolina di grano duro», сміливо мо­же­те клас­ти їх у ко­шик. Що стосується зовнішнього виг­ля­ду, то хороші ма­ка­ро­ни повинні володіти рівною і глад­кою по­верх­нею, кре­мо­вим або зо­ло­тис­тим коль­о­ром з не­ве­ли­кою кількістю чор­них вкрап­лень (за­лиш­ки обо­ло­нок зер­на) і не за­ли­ша­ти в пачці крихт бо­рош­на. Як­що по­ба­чи­те сло­ва «гру­па Б» і «гру­па В» - це ма­ка­ро­ни з м`яких сортів пшениці.

Ува­га! Як­що вам по­щас­тить по­ба­чи­ти ма­ка­ро­ни з бо­рош­на гру­бо­го по­мо­лу - беріть, не роз­ду­муй­те. І не­хай вас не бен­те­жить, що во­ни бу­дуть кош­ту­ва­ти до­рож­че: економія тут не­до­реч­на! Як­що тем­ний колір та­ких макаронів мо­же зда­ти­ся вам не­з­вич­ним, то смак на­пев­но сподобається. Втім, сьогодні бу­ва­ють зелені, чорні та червоні ма­ка­ро­ни. Їх колір за­ле­жить від до­ба­вок, в якості яких мо­жуть ви­ко­рис­то­ву­ва­ти­ся чор­ни­ло каракатиці, морк­ва, бу­ряк, шпи­нат та інша зе­лень.

Як го­ту­ва­ти ма­ка­ро­ни? Найголовніше - під час варіння не упус­ти­ти мо­мент, ко­ли каст­ру­лю тре­ба знімати з пли­ти. При­близ­ний орієнтир у нас є, ад­же на упа­ков­ках по­ва­жа­ю­чий се­бе ви­роб­ник зав­ж­ди вказує час при­го­ту­ван­ня, але спро­бу­ва­ти ма­ка­ро­ни на смак все-та­ки вар­то. «Аль ден­те», як ка­жуть італійці (або на зу­бок) - ось до та­ко­го ста­ну слід ва­ри­ти ма­ка­ро­ни.

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