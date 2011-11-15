Як харчуватися, щоб вберегтися від інфаркту

Щороку дві третини українців помирають від серцево-судинних захворювань. Кардіологи закликають частіше обстежуватись.

- Багато людей навіть не помічають, що важко хворіють. У більшості випадків хворе серце можна вилікувати повністю, - каже 55 -річна Катерина Амосова, завідуюча кафедрою внутрішньої медицини №2 Національного медуніверситету ім. Богомольця. - Достатньо стежити за самопочуттям і вчасно перевірятися у лікаря. Ефективність профілактики очевидна, бо в стаціонарі від інфаркту помирають лише 10 відсотків пацієнтів. Серед тих, хто не звертався до кардіолога, вмирає кожен другий.

Професор кардіології із Франції Жан П`єр Басан радить, як уникнути хвороб серця та вберегтися від інфаркту.

•Не паліть, ведіть активний спосіб життя, їжте потроху. Харчуватися потрібно часто, але малими порціями.

•Відомо, що інфаркт розвивається на фоні атеросклерозу. Це звуження судин через холестеринові бляшки на стінках. Потім утворюються тромби, які порушують кровотік. Тому їжте менше тваринних жирів, через які підвищується рівень холестерину у крові.

•Схильність до інфаркту не є спадковою. Її набувають протягом життя ті, хто має шкідливі звички та веде малоактивний спосіб життя. Найбільше ризикують хворі на цукровий діабет та гіпертонію. Треба багато ходити.

•Дослідження показали, що люди у Східній Європі мають інфаркти частіше, ніж західні європейці. Вони краще піклуються про своє здоров`я і правильно харчуються. Корисне середземноморське меню. У ньому багато овочів та риби. У риб`ячому жирі є речовина Омега-3, яка чистить судини.

gazeta.ua