Харчуємося за Аюрведою

Що таке аюрведа? Це давньоіндійська методика, яка дозволяє добитися максимального оздоровлення душі й тіла. З санскриту «аюрведа» перекладається як «наука життя». Цікаво, що аюрведу визнала Всесвітня організація охорони здоров`я як найефективнішу систему альтернативної медицини.

10 основних принципів харчування за аюрведою:

Готуйте самі

У наш час фастфудів ця заповідь аюрведи особливо актуальна. Нам радять готувати самим, і їсти свіжу, щойно приготовану їжу. Ніколи не піддавайте її термічній обробці повторно. Готувати потрібно лише в хорошому настрої. Якщо ви злитеся на когось чи образилися - краще взагалі не готувати! І не їсти.

Натуральні продукти

Наш організм потребує живого харчування: вживайте натуральні фрукти, овочі й цільні зерна. Вони містять ензими, так необхідні для засвоєння їжі. Не готуйте із заморожених і консервованих продуктів - вони неживі. Їжте якомога більше їжі в сирому вигляді. Під час термічної обробки вона втрачає свій смак і аромат.

Харчуйтеся, коли зголоднієте

Їжте, коли відчуваєте голод. Організм краще за вас знає, коли йому треба харчуватися. Але це не означає, що потрібно переїдати. Єдине часове обмеження щодо харчування за аюрведою: не можна їсти до 8 години ранку.

Поєднуйте продукти правильно

Залежно від того, наскільки правильно ви поєднуєте продукти, травлення проходить краще. За аюрведою фрукти, крохмаль, білки й жири окремо потрібно вживати в різний час дня. Молоко і йогурт вживайте окремо від цитрусових і кислих фруктів. Фрукти їжте окремо від картоплі. Диню ніколи не поєднуйте з іншою їжею.

Влаштовуйте розвантажувальні дні

За аюрведою раз на тиждень варто відпочивати від важкої їжі. Влаштовуйте собі розвантажувальні дні регулярно, й ви швидко звикнете!

Включіть у свою їжу 6 смаків

Солодкий, солоний, кислий, гострий, в`яжучий і гіркий - усі ці смаки повинні бути в кожному вашому прийомі їжі. Не варто харчуватися їжею з одним і тим же смаком щодня. Насолоджуйтеся всім розмаїттям смаків!

Пам`ятайте про спеції

Прянощі і спеції індійської кухні дуже корисні для організму. Вживайте їх в їжу якомога частіше, але не переборщуйте.

Слідуйте за своєю інтуїцією

Ваш організм найчастіше хоче саме тієї їжі, якої найбільше потребує. Корисні продукти обов`язково повинні сподобатися вашому організму. При цьому не варто забувати про улюблені страви - вони дарують вам радість і комфортний психологічний стан. Згадайте, що ви їсте, коли вам дуже добре, і вживайте в їжу саме ці страви.

Харчуйтеся в доброму настрої

Не варто поспішати і дратуватися. Їжте спокійно й розмірено. Якщо ви не можете позбутися від негативних думок, краще взагалі відмовтеся від їжі.

Не поспішайте

Це одне з найголовніших правил харчування. Їжте поволі, тоді ваша травна система перебуває в чудовому стані, зможе засвоїти всі корисні властивості з їжі й виведе всі токсини.

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