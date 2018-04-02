Харчуємося за Аюрведою
ВООЗ визнала Аюрведу найефективнішою системою альтернативної медицини...
Що таке аюрведа? Це давньоіндійська методика, яка дозволяє добитися максимального оздоровлення душі й тіла. З санскриту «аюрведа» перекладається як «наука життя». Цікаво, що аюрведу визнала Всесвітня організація охорони здоров`я як найефективнішу систему альтернативної медицини.
10 основних принципів харчування за аюрведою:
Готуйте самі
У наш час фастфудів ця заповідь аюрведи особливо актуальна. Нам радять готувати самим, і їсти свіжу, щойно приготовану їжу. Ніколи не піддавайте її термічній обробці повторно. Готувати потрібно лише в хорошому настрої. Якщо ви злитеся на когось чи образилися - краще взагалі не готувати! І не їсти.
Натуральні продукти
Наш організм потребує живого харчування: вживайте натуральні фрукти, овочі й цільні зерна. Вони містять ензими, так необхідні для засвоєння їжі. Не готуйте із заморожених і консервованих продуктів - вони неживі. Їжте якомога більше їжі в сирому вигляді. Під час термічної обробки вона втрачає свій смак і аромат.
Харчуйтеся, коли зголоднієте
Їжте, коли відчуваєте голод. Організм краще за вас знає, коли йому треба харчуватися. Але це не означає, що потрібно переїдати. Єдине часове обмеження щодо харчування за аюрведою: не можна їсти до 8 години ранку.
Поєднуйте продукти правильно
Залежно від того, наскільки правильно ви поєднуєте продукти, травлення проходить краще. За аюрведою фрукти, крохмаль, білки й жири окремо потрібно вживати в різний час дня. Молоко і йогурт вживайте окремо від цитрусових і кислих фруктів. Фрукти їжте окремо від картоплі. Диню ніколи не поєднуйте з іншою їжею.
Влаштовуйте розвантажувальні дні
За аюрведою раз на тиждень варто відпочивати від важкої їжі. Влаштовуйте собі розвантажувальні дні регулярно, й ви швидко звикнете!
Включіть у свою їжу 6 смаків
Солодкий, солоний, кислий, гострий, в`яжучий і гіркий - усі ці смаки повинні бути в кожному вашому прийомі їжі. Не варто харчуватися їжею з одним і тим же смаком щодня. Насолоджуйтеся всім розмаїттям смаків!
Пам`ятайте про спеції
Прянощі і спеції індійської кухні дуже корисні для організму. Вживайте їх в їжу якомога частіше, але не переборщуйте.
Слідуйте за своєю інтуїцією
Ваш організм найчастіше хоче саме тієї їжі, якої найбільше потребує. Корисні продукти обов`язково повинні сподобатися вашому організму. При цьому не варто забувати про улюблені страви - вони дарують вам радість і комфортний психологічний стан. Згадайте, що ви їсте, коли вам дуже добре, і вживайте в їжу саме ці страви.
Харчуйтеся в доброму настрої
Не варто поспішати і дратуватися. Їжте спокійно й розмірено. Якщо ви не можете позбутися від негативних думок, краще взагалі відмовтеся від їжі.
Не поспішайте
Це одне з найголовніших правил харчування. Їжте поволі, тоді ваша травна система перебуває в чудовому стані, зможе засвоїти всі корисні властивості з їжі й виведе всі токсини.