Волосся розкаже про здоров'я
12:09, 15 листопада 2011Зарубіжні новини
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Рання сивина - від солі, підвищеної кислотності, статевих розладів...
Медики розповіли, як визначити стан здоров`я за волоссям.
Повільний ріст волосся говорить про слабкість нервової системи. Якщо волосся сильно випадає, як правило, це ознака гіперфункції щитовидної залози. Проблеми з кишечником роблять волосся ламким, а наслідком хронічного неправильного харчування є розщеплювання волосин.
Раптове потемніння волосся говорить про захворювання жовчного міхура або цироз печінки, що вимагає негайного звернення до лікаря. А рання поява сивого волосся може бути пов`язана з дуже великим споживанням солі, підвищеною кислотністю, розладом в роботі статевих функцій, діабетом, недостатнім постачанням серця кров`ю.
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