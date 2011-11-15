Волосся розкаже про здоров'я

Медики розповіли, як визначити стан здоров`я за волоссям.

Повільний ріст волосся говорить про слабкість нервової системи. Якщо волосся сильно випадає, як правило, це ознака гіперфункції щитовидної залози. Проблеми з кишечником роблять волосся ламким, а наслідком хронічного неправильного харчування є розщеплювання волосин.

Раптове потемніння волосся говорить про захворювання жовчного міхура або цироз печінки, що вимагає негайного звернення до лікаря. А рання поява сивого волосся може бути пов`язана з дуже великим споживанням солі, підвищеною кислотністю, розладом в роботі статевих функцій, діабетом, недостатнім постачанням серця кров`ю.

likar.info