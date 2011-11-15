Від яких ліків товстішають?

Побічним ефектом від прийому деяких ліків є набір ваги. Лікарі розповіли, які групи ліків відбиваються на талії.

Стероїди. З їх допомогою лікують астму, алергії, ревматоїдний артрит. Також це популярний засіб для «накачування» м`язів. Стероїди імітують роботу гормонів, які регулюють метаболізм і роботу імунної системи.

Ліки від діабету. Іноді такі ліки викликають падіння рівня цукру настільки, що людина переживає сильне почуття голоду, тому весь час їсть.

Ліки проти алергії. Антигістамінні препарати можуть впливати на рецептори мозку, які керують апетитом.

Антидепресанти, ліки для зниження тиску і для терапії раку також можуть сприяти набору ваги. Але коректування препаратів повинне обговорюватися з лікарем.

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