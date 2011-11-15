Цікавий факт про дату народження

Британські дослідники в ході опитування і вивчення способу життя 14 тисяч дітей і підлітків прийшли до цікавого висновку: з`ясувалося, що діти, народжені восени, фізично активніші, ніж їх «весняні» однолітки, — передає Daily Telegraph.

Автором дослідження став професор Калум Меттокс, дослідницька група якого з`ясувала, що «осінні» діти в середньому на 9% проявляють більше фізичної активності, ніж ті, які з`явилися на світ навесні.

Не дивлячись на те, що причина даного феномена ще до кінця не з`ясована, учені припускають, що надалі одержані знання можна буде застосувати для оптимізації фізичних навантажень на учнів, з урахуванням дати їх народження. Важливо також враховувати цей чинник при підготовці спортсменів.

blogochild.ru