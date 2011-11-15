Статевого партнера виберуть за аналізом ДНК

Швейцарська компанія GenePartner розробила методику вибору статевого партнера за аналізом ДНК, пише Медпортал.ру з посиланням на AOL. Відповідні тести вже продаються в Мережі.

Суть тесту полягає в тому, що пара, яка бажає перевірити генетичну сумісність, замовляє набір для взяття зіскрібка. Зразки потім відправляються в компанію, яка, провівши дослідження, висилає партнерам пароль від їх особистої сторінки на сайті, де зберігаються результати тесту.

Під час діагностики насамперед перевіряється сумісність партнерів за людськими лейкоцитарними антигенами (HLA, головний комплекс гістосумісності). Додаткові дослідження обираються індивідуально і можуть включати практично будь-який аналіз генів, наприклад, на відповідність варіантів ферментів, що відповідають за метаболізм нейромедіаторів.

За результатом аналізу визначається генетична сумісність партнерів.

Зазначається, що GenePartner співпрацює з низкою міжнародних сайтів знайомств. Вартість аналізу - 249 доларів США.

medportal.ru