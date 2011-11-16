Чим небезпечне некип'ячене молоко

Для маленької дитини відвідування ферми, спостереження за коро­вами, які пасуться на лузі, козами, смак свіжого парного молока - справжня подія!

Але в окремих випадках ці незабутні враження можуть обернутися появою діареї. А якщо діарея супроводжується температурою до 38-39 ° С, ознобом, слабкістю, болями в животі, нудотою і блювотою, можна говорити про сальмонельоз.

Як правило, інфекція потрапляє в організм з м`ясними продуктами, яйцями, некип`яченим парним молоком, овочами. Але іноді сальмо­нельозом можна заразитися, і просто погладивши по спині баранчи­ка, ослика або корову.

Сальмонели долають бар`єр шлунка та впроваджуються в слизову оболонку тонкої кишки, виділяючи токсини, що й породжує інтоксикацію та діарею. Захворювання триває від 2 до 10 діб і загрожує такими ускладненнями, як перитоніт, токсичне розширен­ня кишки.

Немовлятам потрібна госпіталізація. У перші години зазвичай про­писують «водно-чайну дієту» і регідрон для відновлення втраче­них елек- тролітів. Потім призначають антибіотики, бактеріофаги, вітамінотерапію.

Після будь-якого контакту з тваринами слід ретельно вимити руки дитині. Не варто пропонувати малюкові не пастеризоване молоко або гоголь-моголь із сирих яєць - це значно підвищує ризик зараження інфекцією.

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