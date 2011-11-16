"До мене часто звертаються заможні жінки, - каже Валентина Харів, столичний дієтолог. - Недавно прийшла одна. Худа, мов билинка. Обличчя бліде, важить 48 кілограмів, але хоче бути ще худішою. Я не витримала. Кажу: вашому чоловікові що скелети подобаються? Красива жінка, коли її є за що вщипнути. А не шкура та кості".

Більшість дівчат дієтами марнують собі шлунки й печінку, збивають місячний цикл. "Дехто женеться за швидким результатом. Хоче стати худою за тиждень, але так не буває. Накупляють китайських і тайських таблеток і чаїв, нап`ються, а потім лежать у лікарнях по півроку. Щоб схуднути, але при тому не захворіти, треба харчуватися роздільно. Хочете котлету і макаронів, з`їжте макарони на обід, а котлету ввечері. Тоді точно не набирете вагу. Щоб мати свіжий колір шкіри, вживайте сирі овочі і фрукти. Навіть банани їсти можна, хоч з більшості дієт їх виключають. Просто знайте всьому міру".

Дієтолог дає 5 порад, як перебити "вовчий апетит".

1. Якщо сильно хочете їсти, а на годиннику вже 22 година, полощіть рот настоєм м`яти. Це має перебити апетит.

2. Дозвольте собі 100-150 гр овочевого салату. Вріжте трохи болгарського перцю, огірка й помідора. Не можете різко відмовитись від солі, додайте щіпочку на 1-2 гр.

3. Пожуйте чайну ложку обезжиреного сухого молока або випийте стакан томатного соку.

4. Встаньте перед відчиненим вікном і зробіть 10 глибоких вдихів. Дихайте на повні груди Чим частіше вдихатимете, тим швидше почуття голоду покине вас. До того ж думки переключаться на подих, запах повітря.

5. Натисніть на подушечки середніх пальців. Там знаходяться точки, що відповідають за травну систему. Якщо робити таку вправу хоча б 2 хв, почуття голоду втамується.

gazeta.ua