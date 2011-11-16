Профілактика варикозу – збережи красу ніг

5 порад для профілактики варикозу.

Варикозне розширення вен, або варикоз, - це захворювання периферичних вен, а саме: їх розширення, подовження, деформація, утворення звивин і вузлів.

У чому полягає профілактика варикозу, як зберегти красу ніг і захиститися від варикозу? Розповість наш експерт Марина Миколаївна Паливода, сімейний лікар київського центру здоров`я.

Профілактика варикозу – це легко та просто

За словами нашого експерта, варикоз здебільшого зустрічається у жінок.

Причини варикозу: порушення циркуляції крові в результаті закрепів, браку фізичних вправ, куріння, ожиріння, носіння тісного взуття, тривалого перебування на ногах.

Крім того, одним із найпоширеніших чинників варикозу є вагітність, оскільки через підвищений тиск в ділянці таза та черевної порожнини вповільнюється надходження крові з нижніх кінцівок до серця.

1. Для профілактики варикозу найкраще почати з сокової (3-5 днів) або фруктової дієти (7-8 днів).

Потім поступово перейти до збалансованого харчування з акцентом на зерна, горіхи, сирі овочі, свіжі фрукти, морепродукти та рибу жирних сортів.

2. Хорошою профілактикою варикозу слугують ягоди: журавлина, чорниця, обліпиха, інжир.

3. Щоб захистити себе від варикозу, з раціону слід викреслити всі приправи, алкоголь, каву, міцний чай, біле борошно та кондитерські вироби.

4. Уникай тривалого перебування в одній позі, щоб не затікали м`язи, а також тривалого стояння і сидіння в позі нога на ногу.

5. Профілактика варикозу буде більш ефективною, якщо ти щодня виконуватимеш фізичні вправи для ніг.

Наприклад, частіше ставай на носочки, піднімайся по сходах пішки, плавай у басейні, ходи пішки 1-3 км на день, ретельно контролюй свою вагу.

І щодня не менше 15 хвилин перебувай у позі з ногами, піднятими вище рівня серця.

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