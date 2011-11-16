Вишнева дієта - для талії і серця

Щурі, які харчувалися їжею з високим вмістом жиру і одночасно отримували як десерт вишню, не набирали так багато ваги, як щури, що не з`їдали ці фрукти. До того ж, вміст холестеролу і тригліцериду в крові у першої групи був нижчий, ніж у другої.

Результати цього дослідження були представлені на конференції з експериментальної біології 2008 в Сан-Дієго, Каліфорнія, групою Центру серцево-судинної хірургії університету Мічігану (ExperimentalBiology 2008 meetinginSanDiego, CA).

Результати експериментів підтвердили, що щурі, що регулярно отримували в їжу червоні вишні, не тільки мали низький рівень холестеролу і цукру в крові, менші жирові відкладення в області живота.

Поки що рано затверджувати, чи буде дієта, що включає вишню мати такі ж результати в людському організмі, але учені готові приступити до пілотної фази клінічних досліджень вже цією навесні. Вони відзначають, що якщо людина хоче пройти такий же курс дієти, який пройшли щурі під час експерименту, вона повинен з`їдати не менше одного кілограма вишні щоденно.

І цілком імовірно, що не тільки лінія талії стане виразнішою, але разом із зайвим жиром підуть серцево-судинні проблеми, зменшиться запалення, покращиться настрій, повідомляє Здоров`я України.

gazeta.ua