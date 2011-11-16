Гранат - "молодильне яблучко"

Іспанські учені прийшли до висновку, що гранатовий сік може сприяти уповільненню процесів старіння.

Учені з приватної іспанської лабораторії ProbelteBio провели дослідження, під час якого 60 добровольців щодня пили натуральний гранатовий сік, приготовлений з цілого плоду, з насіннячками і шкіркою, пише РІА Новини. Його давали учасникам у вигляді капсул, щоб прибрати специфічний смак граната, який не всі люблять.

Після цього учені стежили за активністю певних хімічних речовин в організмах учасників експерименту, і порівнювали їх показники з тими, які були у людей, що приймали плацебо. Виявилось, що у тих, хто пив гранатовий сік, істотно скоротився маркер, пов`язаний з пошкодженням клітин, який викликає погіршення функціонування мозку, печінки, нирок і м`язів, а також характерні зміни шкіри.

Дослідники прийшли до висновку, що гранатовий сік дійсно допоміг уповільнити оксидативний процес в клітинах ДНК, який є неминучим наслідком старіння.

focus.ua