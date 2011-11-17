Кава знімає біль

Учені із США довели, що кава має знеболюючий ефект.

У дослідженні, що проводилося фахівцями з Ілінойса, брали участь 25 здорових чоловіків-спортсменів. Вони пройшли через серію вправ на велотренажері, під час яких у них вимірювали частоту биття серця і споживання кисню. Також вони описували больові відчуття в м`язах ніг. Після занять частина з добровольців одержала плацебо, а іншим дали пігулку, що містить екстракт кофеїну, еквівалентний 2-3 чашкам кави.

Виявилось, що кофеїн понизив відчуття болю у спортсменів, що прийняли його, незалежно від того, чи є вони по життю кофеманами. Учені вважають, що це відбувається завдяки дії кофеїну на нейромодуляторну систему в головному і спинному мозку, пов`язану з больовими відчуттями.

likar.info