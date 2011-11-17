На кордоні США і Мексики конфісковано 17 тонн марихуани

На кордоні США і Мексики конфісковано близько 17 тонн марихуани і виявлено підземний тунель, через який здійснювалася контрабанда наркотиків.

Як повідомляє радіо «Свобода», довжина тунелю, що зв`язує між собою склади в Сан-Дієго на американській стороні кордону і Тіхуане на мексиканській стороні, становить 400 м.

Близько 9 тонн марихуани було виявлено у вантажівці і на складі в Сан-Дієго, ще майже 8 тонн заарештували на своїй території мексиканські власті.

