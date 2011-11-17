Паразити перепрограмовують організм людини

Як показують нові дослідження, найдужче наше життя вкорочує армія різноманітних паразитів. Протягом життя практично кожен принаймні раз має паразитарне захворювання. Але при цьому до паразитів часто ставляться легковажно. Подумаєш, глисти. Соромно, але несмертельно.

Однак паразити страшніші й підступніші. Вони не просто дрібні злодюжки, які їдять у нас усередині нашу їжу. Живуть вони не лише в кишківнику. Є види, які "закупорюють" лімфовузли, що призводить до розвитку так званої слоновості. Кінцівки носія розпухають до неймовірних розмірів. Крихітний хробачок, не вбиваючи свого носія, спотворює його зовнішність, і досі медицина не здатна допомогти в запущених випадках.

Амеба з шипами може поселитися у вашому оці. Спочатку одна, але скоро має потомство. Паразити заснують цілу колонію і зруйнують рогівку, а далі — сліпота.

Деякі паразити поселяються в мозку з усіма наслідками: від провалів у пам`яті до психічного розладу та смерті.

Сьогодні деякі вчені дійшли висновку, що паразити XXI ст. не тільки ласують хазяями, а й потихеньку вчаться ними маніпулювати. Найрозповсюдженіші людські паразити — це істоти під назвою "токсоплазма". Раніше їх вважали безвинними. Результати досліджень, проведених в Англії та Чехії, доводять, що паразити взаємодіють із хімічними речовинами людського мозку. І практично мають змогу керувати мозком. Спостереження за інфікованими токсоплазмою добровольцями засвідчило, що в них уповільнена реакція, вони підозріло часто роблять некеровані вчинки, що як мінімум може стати причиною травми, нещасного випадку, дорожньо-транспортної пригоди.

Також існує теорія про те, що паразити здатні перепрограмувати наш організм на коротший життєвий цикл.

Що робити? Перш за все — дотримуйтеся правил особистої гігієни та стежте за якістю їжі й напоїв. Частіше провітрюйте приміщення, в яких живете і працюєте, не затуляйте вікна від сонця, адже яйця гельмінтів і їхні личинки гинуть від прямих сонячних променів. І головне — час від часу обов`язково проходьте профілактичні антипаразитарні курси всією сім`єю.

gazeta.ua