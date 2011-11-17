На південь США обрушилися кілька торнадо: є жертви
20 тисяч людей - без світла
Одна людина загинула, понад 15 дістали поранення внаслідок кількох торнадо, що обрушилися на ряд південних штатів США.
Як повідомили представники місцевих властей, смерчі торкнулися кількох міст у штатах Алабама, Міссісіпі, Луїзіана і Джорджія.
Смертельний випадок був зафіксований у Джорджії: через падіння дерева загинув водій автомобіля, передає ІТАР-ТАРС. Травми дістали мешканці парку для причепів-дач в Алабамі, поблизу міста Опеліка. Багато пересувних будинків там дістали серйозні пошкодження.
В цілому торнадо зруйнували десятки будинків, деякі будівлі внаслідок сильного вітру були відірвані від фундаменту і пересунуті на кілька метрів, на дорогах усюди видніються повалені дерева.
Через обрив ліній електропередачі понад 20 тисяч споживачів залишаються без світла.
Утворенню штормової погоди сприяв холодний фронт з Мексиканської затоки, що проходить зараз через південний схід країни.
За даними Метеорологічної служби США, в найближчі кілька днів у регіоні збережеться небезпека виникнення торнадо. Крім того, в південних штатах очікуються сильні грозові дощі і штормові вітри.
В середньому в США щороку через торнадо гинуть близько 70 чоловік. У квітні жертвами ударів стихії в південному регіоні стали близько 250 американців, нагадує NEWSru.