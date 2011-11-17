Як вибирати матрац?

5 порад, як вибрати матрац.

Щоб новий матрац відмінно служив для сну і відпочинку, при покупці матраца важливо звертати увагу на наступні аспекти.

Вибирай матрац для здорового сну

1. «Приміряй» матрац. Перед покупкою матраца обов`язково варто полежати на вподобаній моделі. Відчуваєш затишок і комфорт, значить, вибраний матрац тобі підходить.

Врахуй: невеликий дискомфорт, навіть якщо модель матраца тобі дуже сподобалася, ознака того, що слід шукати далі. Адже незручний матрац не тільки позбавить тебе повноцінного сну і відпочинку, але і може привести до серйозних проблем з хребтом.

2. Вибирай ортопедичний матрац. Він забезпечить природне, правильне положення хребта під час сну.

При покупці матраца віддавай перевагу перевіреним фірмам, у яких є необхідні документи, сертифікати, ліцензія, плюс чіткий склад матраца (що всередині), а також схвалення або рекомендації МОЗ або інших медичних організацій.

Звичайно, такий ортопедичний матрац коштуватиме дорожче, ніж його сумнівний «побратим», наприклад, куплений на ринку.

Крім того, на фірмовий товар тобі обов`язково повинні дати гарантію.

3. Який матрац вибрати – з пружинами або без. За словами експертів, і ті, і інші хороші. Вибір за тобою і твоєю другою половинкою.

Кращі варіанти матраців. Безпружинні матраци виготовляють на основі латексу і кокосового волокна. Вони натуральні, екологічно чисті матеріали забезпечують ідеальну підтримку тіла і розслаблення всіх м`язів, не поглинають пил, не викликають алергію і мають антибактеріальні властивості.

Економ-варіант. Матрац з наповнювачами замість дорогого латексу у вигляді шерстяного ватину і бавовняної вати, для підвищення жорсткості і довговічності – високоякісної повсті (дешевший варіант кокосового волокна).

4. Найвдаліша довжина матраца – твій ріст + 10 см.

5. Найвдаліша ширина матраца – залежить від твоїх уподобань. Як правило, це не менш як 110-120 см на одну людину.

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