Дитина-розумниця - потенційний наркоман?

Діти з високим рівнем інтелекту більш схильні до вживання наркотиків в дорослому житті, ніж їх менш розумні однолітки, з`ясували британські учені. Особливо ризикують стати наркоманами вчорашні дівчатка-розумниці.

Учені провели аналіз даних про 8 тисяч однолітків, за якими велося довічне спостереження. Аналіз включав дані про рівень IQ в 5 і 10 років, і про вживання наркотиків в 16 і 30 років.

Виявилось, що дівчатка з рівнем IQ вище середнього до 30 років в 2 рази частіше за «звичайних» одноліток стикалися із вживанням марихуани, кокаїну, екстазі. У хлопчиків різниця становила близько 50%.

Керівник дослідження Джеймс Уайт назвав чинники, які підштовхують розумних дітей до наркотиків: підвищений інтерес до нових відчуттів, нерозуміння з боку однолітків, нудьга.

likar.info