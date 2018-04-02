Зовнішній вигляд язика розповість про стан здоров'я

Час від часу роздивляйся свою язик в дзеркалі, якщо помітила відхилення від норми, звернися до фахівців, можливо, це перший сигнал про виникнення проблем із здоров`ям. Медики рекомендують включити в список щоденних процедур чищення язика і час від часу уважно роздивлятися його в дзеркалі.

Ти чистиш зуби двічі в день, але через якийсь час з`являється неприємний запах з рота. Не та зубна паста? Із цього приводу у медиків є своя думка: наліт, що є розсадником мікробів, мало видалити із зубів. Він не повинен залишатися на язику.

Так вже влаштований цей орган, що на його спинці є велика кількість сосочків, складок і борозенок, на яких і утворюється наліт. Складається він головним чином з відмерлих поверхневих клітин слизистої оболонки рота, різних мікроорганізмів (бактерій і грибків) і залишків їжі. Серед іншої живності присутні так звані VSC-бактерії. Вони виділяють токсини і можуть не тільки псувати дихання, але і викликати ураження зубів, ясен і слизистої рота і горла. Коли ми жуємо тверду і волокнисту їжу, язик частково очищається, але при цьому наліт видаляється не повністю.

Боротьба за чистоту

Наліт покриває смакові рецептори на язикові і часто просто заважає відчути дійсний смак їжі. В наші дні для очищення язика замість звичайної ложки можна застосовувати спеціальні щітки з м`якою ребристою насадкою, які продаються в аптеках і супермаркетах. Користуватися такою щіткою просто. Влаштуйся зручніше, в ідеалі – над раковиною, відразу після чищення зубів. Рифленою поверхнею щітки натисни на корінь язика і з легким натиском веди нею у напрямку до кінчика. Якщо тиснути на корінь язика на видиху, "нудотного" рефлексу майже не виникає. Для ефективнішого чищення можна застосовувати зубну пасту. Двоокис хлору або цинк, що входять до її складу, нейтралізують летючі сірчисті сполуки, що викликають неприємний запах.

Зарядка для язика

Деякі лікарі пропонують не зупинятися на простому чищенні язика і робити зранку спеціальну гімнастику.

Спину випрямили, голову тримаємо прямо – поїхали!

Вигни язик назад, уприся ним в піднебіння. Напружуючи язик, тисни ним на піднебіння 5–10 секунд. Розслаб язик.

Нахили голову і уприся підборіддям в ямку між ключицями. Витягни вперед язик якомога сильніше. Утримуй його у витягнутому стані 5–10 секунд.

Виконувати першу і другу вправи слід поперемінно 5–6 разів. Вони зміцнюють м`язи язика і шиї і підсилюють циркуляцію крові, що взагалі корисно, а в даному випадку ще і допомагає позбавитися нальоту.

Про що говорить язик?

Будь-які відхилення у формі, кількості і глибині борозен, товщині і місці розташування нальоту офіційна медицина іменує хворобами язика. Медики відверто зізнаються: причини даного явища мало вивчені. І лише зрідка особливо “просунуті” ескулапи пов`язують ці порушення з неполадками в роботі тих або інших органів і систем організму.

Візьми люстерко і уважно розглянь язик. Здоровий язик – рожевий, без жодного нальоту, але при цьому не гладкий, а трохи шорсткий. У тебе не такий? Тоді придивися уважніше.

Колір

Якщо язик блідий, то у вас низький рівень гемоглобіну в крові.

Якщо колір жовтуватий, значить, є надлишок жовчі в жовчному міхурі або порушення в печінці.

Синюватий відтінок? Час перевірити серце. Обов`язково звернися до кардіолога, зроби кардіограму. Попереджений означає озброєний!

Наліт

Наліт, що покриває всю поверхню, указує на проблеми в ШКТ. Але буває, що язик обнесло нерівномірно. Якщо наліт є біля кореня язика з боків – у тебе ниркові порушення, в центрі – інтоксикація товстої кишки. Посередині утворилася підкова? Товста кишка працює погано. А якщо в цьому місці круг або овал – є проблеми з шлунком.

Кінчик язика теж може багато що розповісти. Круг по центру – ознака проблем з серцем, два овали по краях указують на слабкість легенів, а якщо їх колір стає коричневим – час лікувати пневмонію. Язик ніби спінився? Лікуй хронічний бронхіт.

"Волохатий" язик

Зустрічається достатньо рідко. Сосочки на поверхні язика відмирають, зростаються між собою, товщають, подовжуються і стають схожими на коричневі волоски. Встановлено, що це відбувається після перенесених інфекцій, якщо в хід йшли антибіотики, а також при порушеннях в роботі ШКТ і печінки. У жодному випадку не рекомендується насильницьки видаляти сосочки, оскільки це може спровокувати злоякісні утворення.

"Залисини" Зайва гладкість язика (так звані "залисини") – наслідок атрофії сосочків. Таке трапляється, наприклад, при недоліку в організмі вітаміну В12 і фолієвої кислоти, при атрофічному гастриті.

"Залисини", розташовані плямами, часто називають "географічним язиком". Зустрічається це явище досить часто, в основному це буває при захворюваннях травної системи. Відбитки зубів на язикові видають проблеми з кишечником. Це ознака хронічного ентероколіту і порушення травлення.

Лінії і складки

Потовщена, рівна серединна складка указує на напругу хребетного стовпа. Її викривлення говорить про неблагополуччя в різних відділах хребта: корінь язика відповідає за поперековий відділ, центр – за грудний, а кінчик – за шийний.

Якщо складок багато і вони переплітаються між собою, значить, є хронічні порушення в товстому кишечнику.

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