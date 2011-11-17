У Росії не планується підвищення пенсійного віку

У Росії не планується найближчим часом підвищення пенсійного віку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на зустрічі з пенсіонерами в Кремлі.

«Ми не плануємо, принаймні, найближчим часом, піднімати пенсійний вік. Я хочу, щоб ви знали, що в усіх європейських країнах, навіть у пострадянських, в Україні зараз підняли пенсійний вік», - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що економіка в цих країнах така, що влада неспроможна платити пенсії, і це об`єктивна необхідність. «У нас такої необхідності поки що немає», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що в Росії тривалість життя не настільки велика, як в Європі.

Також прем`єр запевнив, що в РФ немає необхідності в заморожуванні пенсій. «У багатьох країнах так зробили - заморозили і рівень заробітної плати, і пенсій. Інфляція ж росте, і реальні доходи падатимуть. У нас немає такої необхідності заморожувати, адже це скорочення реальних доходів», - додав В.ПУТІН.

На сьогодні пенсійний вік у Росії для чоловіків становить 60 років, для жінок - 55 років.