Гаряча ванна приводить до безпліддя

Урологи з Каліфорнійського Університету з`ясували, що звичка чоловіків приймати гарячі ванни і джакузі негативно відбивається на їх репродуктивних здібностях, пише arktom.

Медикам давно відома згубна дія високих температур на репродуктивну функцію, а зараз для фахівців стало очевидним, що навіть такі температури, як в гарячій ванні, які людина не звикла вважати надмірно високими, знижують вироблення сперми і обмежують рухливість сперматозоїдів. Зловживання такими процедурами рано чи пізно приводить до безпліддя, заявляють фахівці.

Відмовившись від звички приймати гарячі ванни, репродуктивні здібності можна відновити, проте повністю це вдається лише половині чоловіків.

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