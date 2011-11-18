Евкаліптовою олією знижують цукор у крові

— Якось кип`ятком обварила палець. Одразу помастила обпечене місце лавандовим маслом. Через 20 хвилин біль стих і палець навіть не почервонів, — розповідає киянка 41-річна Галина Сухомлин.

Столичний аромотерапевт Марина Бокова, 49 років, розповідає, що існує 30 способів лікування ефірними оліями.

Більшість ефірних масел можна приймати всередину. Але обережно, не можна, щоб масло потрапляло на слизову оболонку в чистому вигляді. Одну-дві краплини олії треба змішати з варенням, цукром, медом, чаєм, молоком, кавою. Також ефірні масла додають до шампунів, кремів, із ними приймають ванни, роблять масажі.

Виробляють ефірні олії з листя, стебел, квітів, кори, коренів рослин. Щоб отримати 10 г олії чайного дерева, переробляють 100 кг листя рослини. Тому натуральні олії дорого коштують.

— Те, що продають в аптеках по 17 гривень — синтетичні ароматизатори, приймати їх усередину категорично заборонено. На етикетках натуральних ефірних масел пишуть тільки ботанічну назву рослини, без слів "олія". У натуральних ефірів немає терміну придатності. Їх треба зберігати при температурі від 0 до 30 градусів. Флакон має бути зі скла темного кольору, бо ефірні олії псуються від світла. Об`єм такого зазвичай не перевищує 10 мілілітрів.

Радить капнути краплю на чистий папір. Натуральна за 20 хв. випарується, не залишить жирної плями.

Олія лимона тонізує, покращує роботу печінки, кишечника, нирок, зміцнює та чистить стінки судин. Апельсинова — діє заспокійливо, покращує сон, знижує тиск, знімає дратівливість. Якщо додати в шампунь — волосся блистітиме. Маслом чайного дерева лікують герпес, папіломавірус, кон`юнктивіт, запалення.

При головних болях використовують олії лимона, м`яти, розмарину. Гастрит лікують анісом, трояндою, ромашкою, деревієм. Зняти печію допомагають олії м`яти, лимона, аїру, шавлії. Зубний біль — сосни, ялиці, лаванди. Бронхіти лікують оліями евкаліпта, лаванди, кедра, розмарину.

— У мене був пацієнт, чоловік 55 років. Довго мучився від сахарного діабету. Почав приймати всередину по одній-дві краплі на день масла евкаліпта, яке знижує цукор. Зараз у нього по аналізах норма. Також мав гіпертонію, тиск підвищувався до 240. Допомогло масло іланг-ілангу. Усередину його не можна приймати, з ним роблять інгаляції, масажі, розтирають на шкірі.

Ефірні олії використовують для дезінфекції приміщень. Експерименти в дитсадках показали, що діти переставали хворіти взимку на грип і застуду.

— В Європі в школах не хлоркою противірусну дезінфекцію роблять, а за допомогою аромаламп. Дві краплини масла лаванди, чайного дерева або апельсина досить, щоб продезінфікувати невелику кімнату.

gazeta.ua