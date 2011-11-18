Гарячий шоколад корисніший за твердий

Учені давно довели, що вживання шоколаду знижує ризик серцево-судинних захворювань. Нові висновки фінських лікарів показують, що за цими властивостями гарячий шоколад значно перевершує шоколад у вигляді плиток.

У какао містяться флавоноїди, які знижують несприятливу дію на організм людини вільних радикалів. Але при виробництві твердого шоколаду вміст флавоноїдів знижується, в порівнянні з гарячим, оскільки вони гинуть під час обробки какао. Крім того, в плитки шоколаду додають багато цукру і молоко, що сприяє набору зайвої ваги і збільшує ризик пов`язаних з цим захворювань.

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