Калиновий сироп зіб'є температуру

Чернігівчанка Марія Петрович, 55 років, лікується від застуди калиновим сиропом. Перші три дні жінка не виходить з хати і п’є лікувальний чай.

— Восени, після перших морозів, збираю калину, — розповідає рецепт Марія Василівна. — Ягоди тоді стають м’якими. Засипаю їх у півлітрову банку наполовину з цукром.

Жінка каже, треба трохи подавити калину ложкою, аби пустила сік. Потім поставити в темне прохолодне місце:

— Коли цукор повністю розчиниться — ліки готові. Додаю їх у гарячий чай, щоб прогріти організм при застуді. Калина збиває температуру. І не треба пити таблеток.

Львівська травниця Надія Івашків, 65 років, із села Старий Милятин Буського району за допомогою калини ще й омолоджується.

— Щоб шкіра обличчя очистилася від пігментних плям та розгладилися зморшки, роблю маски із калинового соку, — розповідає Надія Іванівна. — Намащую ним обличчя, а як підсохне, змиваю теплою водою. Вісім-десять масок — і шкіра молодшає.

gazeta.ua