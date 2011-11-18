Школярам треба щодня їсти оливкову олію

Йдеться про оливкову олію, яка на сьогодні стала доступною в Україні. Ціна за пляшку 0,25 л коливається від 30 до 50 грн. І багато українців купують її, привносячи таким чином різноманітність в повсякденне меню. Проте не всі знають, що особливо пильну увагу до цього продукту варто звернути батькам, у яких діти ходять в школу.

«Лінолева кислота, яка входить до складу продукту, - розповідає дієтолог Ганна Мошкіна, - не тільки прискорює загоєння ран, але і покращує зір. Про це треба пам`ятати батькам школярів, які одержують надмірні навантаження на зір в школі. Адже щоденне вживання овочевого салату, заправленого ложечкою оливкової олії, здатне підтримати організм дітвори, що не зміцнів».

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