Гінекологи та акушери не радять народжувати вдома

Маленька дитина - не просто людина, яка ще не виросла. Вона має особливості дихання, серцево-судинної системи, кажуть неонатологи. Перебудова в організмі дитини відбувається як раз в перші години життя - від 2 годин до трьох діб. Тому немовля тримають в пологовому щонайменше три доби.

- Зрозуміти, в якому стані новонароджений може тільки фахівець. Якщо жінка народила вдома і дитина закричала й почала смоктати груди, це не означає, що з нею все добре. Крик може бути стогоном, а дихання - неправильним, - переконана Валерія Тишкевич, головний спеціаліст з неонатології. - Акушер, який приймає пологи вдома, знає, як надати допомогу жінці. Про дитину забувають, рятують маму. Лікар навіть не уявляє ступінь якості здоров`я дитини.

У недоношених дітей можуть бути свої ускладнення: проблеми із серцем, яке перебудовується. Може порушитись період адаптації. У перші години дитина має бути в теплі, якщо його не буде, то порушиться в організмі все. При температурі 36,3 запізнюється дихання, порушується робота кишечника, неврологічні захворювання.

- Привозять до нас немовля синє, холодне. Зігріти важко, бо порушились усі процеси. У пологовому будинку реанімаційну допомогу надає не одна людина, а ціла бригада з трьох-чотирьох людей. Іноді лікарі "швидкої", яких згодом викличуть додому батьки, можуть запізнитись. Цього року в Києві було два трагічних випадки, одна дитина померла вдома, другу привезли до лікарні в дуже тяжкому стані і допомога, яку надавали, була із запізненням, - каже Тишкевич.

За її словами пологи відбуваються вдома не через те, що жінка не довіряє лікарю, а тому, що хоче народити дитину в дружній обстановці і в тій позі, якій хоче.

- Але всі пологові будинки столиці зараз можуть забезпечити такі умови, - каже фахівець.

gazeta.ua