У повітрі восьми країн Європи виявили радіоактивну речовину

В останні дні експерти в країнах Європи відзначають підвищений, проте не небезпечний для здоров`я вміст радіоактивного йоду-131, у МАГАТЕ повідомляють, що витік радіоактивної речовини стався у дослідницькому інституті в Угорщині.

Як передає Газета.Ru, вперше про сліди радіоактивного йоду повідомили в Чехії, проте причина витоку була незрозуміла.

«У Чехії, Австрії, Словаччини, Німеччини, Швеції, Франції і Польщі продовжують виявляти низький рівень йоду-131 в атмосфері в останні дні», – повідомляє МАГАТЕ.

«Рівень виявленого йоду-131 украй низький», – відзначили в організації. Там також додали, що жодного ризику для здоров`я немає.

Угорщина заявила, що джерелом радіойоду став витік речовини з дослідницького інституту.

«(Це) був, швидше за все, викид в атмосферу з Інституту ізотопів у Будапешті. Інститут ізотопів виробляє радіоізотопи для медичних, наукових і промислових сфер», – заявляє МАГАТЕ, посилаючись на владу Угорщини.

Йод-131 може призвести до раку, якщо його одержано у великих дозах.