Як восени зміцнити імунітет: 5 простих правил

Сезон простуд вже настав - час до аптеки. "Порадьте щось для імунітету! Таких пігулок, щоб ані нежиті, ані кашлю..." Діагнозу "застуда" немає у жодному медичному довіднику. Так в народі називають багато захворювань, спричинених вірусами. Вірусів, через які ми чхаємо і кашляємо, - понад 250. Хто з них цього разу атакує ваш організм - не так вже важливо. Лікування застуди (мовою медиків - ГРВІ або ГРЗ) від назви вірусу не залежить. А профілактика - тим паче. Всім відомо, що для цього треба просто зміцнити імунітет. Але як?

Зі всіх медичних тем ця, мабуть, найпопулярніша. Імунітет зміцнюють, захищають, піднімають. Поради є у всіх і у кожного. Добре, коли рекомендують журавлинний морс і часник. Інші розкажуть про якийсь чудовий засіб, який вже три роки допомагає всій сім`ї і подругам. Так через друзів і колег, мам і бабусь, розповсюджуються такі препарати, як аміксин, афлубін, іммунал та інші. Чому немає?

- У європейських країнах та Америці ви без рецепту навіть анальгін не придбаєте, - говорить лікар загальної практики, кандидат медичних наук Наталія Фокєєва. – А вже імунні стимулятори і модулятори тим більше – це вельми серйозні засоби. Ними лікують гепатити, герпес, онкологію. Перш ніж втручуватися у роботу імунної системи, потрібно все добре зважити. Це інструмент, дуже тонко настроєний природою. Його треба просто підтримувати в робочому стані, настроювати - тобто модулювати.

Зовсім не факт, що якщо ви часто застуджуєтеся, треба бігти в аптеку за імуномодуляторами. Серйозні дефекти імунної системи мають близько 5% людей. У інших або взагалі немає проблем з імунітетом, або вони невеликі, тимчасові і вимагають обережного професійного втручання. А ми ковтаємо імуномодулятори запросто, не розуміючи, навіщо і що буде далі.

Імунітет - це наше все. Один з його обов`язків – регулювати ріст клітин у потрібних місцях і в потрібній кількостй. Будь-яка необережна, надмірна дія ззовні може призвести до імунної помилки, тобто до непомірного розростання клітин в одному місці. Не хочемо лякати, але саме так можна отримати досить серйозні проблеми зі здоров`ям, в окремих випадках - аж до новоутворень.

Найпростіші способи безпечного імуномоделювання - правильне харчування і "живі" вітаміни.

Банально, набридло, немає часу? Випити пігулку, звичайно, швидше. Але не доводити до пігулок в наших силах.

Що призначено природою

Запахи. Часник, лук, зелень, евкаліпт - це фітонциди, натуральні антисептики, що очищають кров від мікробів. У імунної системи буде турбот менше! Одне їмо, інше заливаємо в аромалампу. Але все в міру, не стоїть, наприклад, захоплюватися часником при виразковій хворобі.

Загартовування. Купання в ополонці, відро крижаної води на голову - все це стрес, на який організм реагує викидом великої кількості антитіл. Ці захисники працюють до 48 годин. Але такі заходи - авральні, свого роду недоторканний запас, який не можна витрачати постійно, щоб не виснажити резерви імунної системи. Загартовування повинне бути помірним. Ось приймати щоранку душ, поступово знижуючи температуру води з 30 градусів до 15 - це відмінний засіб.

Фітнес, басейн. На відміну від серйозного спорту, фітнес дуже добре впливає на роботу імунної системи - тренує кровотік, виводить продукти розпаду, підсилює відновні процеси, не дає молочній кислоті скупчуватися в м`язах.

Ендорфіни. Позитивні емоції, свіжі враження, сміх, поцілунки, обійми - ось наші головні пігулки. Ще ніхто не захворів після нічного побачення біля річки, поцілунків на зимовій вулиці або весільній фотосесії в одному платтячку на тлі засніженого пам’ятника.

Свіже повітря, сон і секс. No comments.

"Здоров`я"