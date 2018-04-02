Найпоширеніші хвороби підлітків

Психічне здоров`я

Багато проблем психічного здоров`я виникають в старшому дитинстві і ранньому підлітковому віці. Поліпшення соціальних навиків, уміння вирішувати проблеми і зміцнення впевненості в собі може сприяти запобіганню проблемам у області психічного здоров`я, таких як розлади поведінки, тривога, депресія і розлади харчової поведінки, а також інші форми ризикованої поведінки, включаючи ті, що відносяться до сексуальної поведінки, вживання наркотиків і інших речовин і агресивної поведінки.

Працівники охорони здоров`я повинні мати необхідні навики для поводження з молодими людьми, раннього виявлення проблем у області психічного здоров`я і надання лікування, включаючи консультування, пізнавально-поведінкову терапію і, при необхідності, лікування психотропними препаратами. Вживання наркотиків та інших речовинКрім законів, що обмежують доступ до заборонених речовин, тютюну і алкоголю, заходи щодо зниження попиту на ці речовини покращують умови для здорового розвитку. Для зниження зацікавленості підлітків у вживанні цих речовин ефективним є підвищення їх обізнаності відносно пов`язаних з цими речовинами небезпек, розвиток у них здатності чинити опір тиску з боку ровесників і управляти стресом розумними способами.

Насильство

Для зменшення масштабів агресивної поведінки важливі програми по поліпшенню життєвих навиків і соціальному розвитку для дітей і підлітків. Підтримка вчителів і батьків в розвитку навиків у області вирішення проблем і застосування ненасильницьких методів виховання також ефективні в зменшенні масштабів насильства. Там, де має місце насильство, дії по зміцненню здатності систем охорони здоров`я до реагування, а також заходи по розвитку співчуття у працівників охорони здоров`я і підвищенню їх компетентності можуть сприяти забезпеченню ефективної і делікатної допомоги і лікування для підлітків, що піддаються насильству, включаючи сексуальне насильство. Безперервна психологічна і соціальна підтримка може допомогти підліткам справитися з тривалими психологічними наслідками насильства і понизити вірогідність того, що вони самі здійснюватимуть насильство в майбутньому.

Ненавмисні травми

Велике значення для охорони здоров`я підлітків мають методи зменшення числа дорожньо-транспортних аварій і серйозних травм під час таких аварій. Вони включають: · забезпечення дотримання обмеження швидкості; · навчання у поєднанні із законами, що стимулюють використання ременів безпеки (і шоломів) і запобігають водінню людьми, що знаходяться під впливом алкоголю або інших психоактивних речовин; · розширення доступу до безпечного і недорогого суспільного транспорту як альтернатива водінню.

Дії по забезпеченню безпечнішого навколишнього середовища і навчанню дітей і підлітків тому, як уникати опіків, утоплень і падінь, можуть допомогти понизити вірогідність таких випадків. Швидке надання ефективної допомоги може врятувати життя у разі травми

Харчування

Хронічна недостатність харчування протягом перших років життя викликає відставання в рості, негативно впливає на здоров`я і приводить до соціальних наслідків, що виявляються впродовж всього життя. Недостатності живлення краще всього запобігати в дитинстві, але дії з поліпшенню доступу до харчових продуктів можуть бути також корисні і для підлітків. Анемія є однією з основних проблем, обумовлених харчуванням, серед дівчаток підліткового віку. Запобігання дуже ранній вагітності і поліпшення стану дівчаток, обумовленого харчуванням, до настання у них вагітності, може сприяти зниженню смертності вагітних і новонароджених, а також уникнення недостатності харчування, що охоплює різні покоління. Сюди увійде поліпшення доступу до продуктів харчування, забезпечення додаткових поживних мікроелементів, а в багатьох випадках також і профілактика інфекцій.

Підлітковий вік — це період формування звичок здорового харчування і фізичної активності, які можуть мати позитивну дію на фізичний і психологічний розвиток в підлітковому віці і понизити вірогідність розвитку пов`язаних з харчуванням хронічних хвороб в зрілому віці. Сприяння здоровому способу життя має також вирішальне значення для зупинки епідемії ожиріння, що швидко розвивається.

Сексуальне і репродуктивне здоров`я

Програми, направлені на навчання підлітків у області сексуального і репродуктивного здоров`я, необхідно комбінувати з програмами, націленими на стимулювання застосування в житті одержаних ними знань. Ці програми необхідно також поєднувати із зусиллями, направленими на полегшення для підлітків шляхів отримання яких-небудь профілактичних або лікувальних послуг, в яких вони можуть мати потребу, від компетентних і співчуваючих працівників охорони здоров`я. Необхідно боротися на різних рівнях з примушенням до сексу серед підлітків. Повинні бути прийняті і значно посилені закони, що вимагають серйозного покарання за такі злочини. Крім того, необхідно мобілізувати громадську думку, абсолютно не терпиму до них. Жінки і дівчата повинні бути захищені від сексуального домагання і примушення в учбових закладах, на робочих місцях і в інших умовах. Для запобігання дуже ранній вагітності необхідне ухвалення законів, які регулюють мінімальний вік для вступу в шлюб, і забезпечення їх дотримання.

Крім того, необхідно стимулювати сім`ї і общини до надання додаткового часу своїм дочкам, необхідного їм для того, щоб вирости і перетворитися з дівчаток в жінок, готових стати дружинами і матерями. Разом з цим, служби охорони здоров`я повинні бути готові до забезпечення необхідного допологового спостереження за вагітними підліткового віку або проведенню безпечного аборту там, де це дозволено згідно із законом. Ефективна допомога під час дітородіння важлива для забезпечення виживання вагітних і їх новонароджених дітей, а також запобігання таким проблемам, як фістула. ВІЛ-інфекція

ВІЛ-інфекція

Ризик зараження молодими людьми ВІЛ-інфекцією знаходиться в тісному зв`язку з віком, в якому вони починають займатися сексом. Зусилля по профілактиці ВІЛ серед молодих людей орієнтовані, головним чином, на те, що утримується від статевих стосунків і більш пізніше початок сексуального життя. Скорочення числа сексуальних партнерів, а також розширення доступу до всесторонніх профілактичних послуг і їх використання, включаючи навчання у області профілактики і надання презервативів, мають вирішальне значення для сексуально активних молодих людей. Необхідно також фокусувати увагу на профілактиці і ранньому втручанні у разі інших ризикованих для здоров`я форм поведінки, таких як вживання наркотиків і інших речовин. Необхідні доступні і належні служби по тестуванню ВІЛ серед молодих людей. Для молодих людей з ВІЛ необхідні служби по лікуванню, відходу, підтримці і позитивній профілактиці.

ВООЗ

