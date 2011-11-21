Під час грипу не можна збивати високу температуру

Лікарі прогнозують початок епідемії грипу на кінець листопада. Щонайменше тиждень бути вдома під час недуги радить головний інфекціоніст України Ольга Голубовська, 46 років.

— Спочатку збудник хвороби вкорінюється в організмі. Той починає формувати антитіла, що перемагають вірус. Це триває три-п`ять днів. Потім імунна система має відновитися. Це незмінна особливість роботи організму, тому обхитрити його антипростудними ліками неможливо, — каже Ольга Анатоліївна.

Препарати, що миттєво знімають симптоми хвороби, насправді не лікують. Людина ходить на роботу, але має знижений імунітет. Хвороба дає ускладнення на слабкі місця організму: вуха, нирки, серце.

— Усі віруси пригнічують імунітет. Переходивши простуду на ногах, матимете хронічну втому. Відчуватимете слабкість, сонливість, дратівливість.

— Не відлежавши до 10 днів першу хворобу, людина не дає можливості імунній системі перебороти вірус і відновитися. Вона не в силі боротися з іншими інфекціями. Зростає ризик перехворіти на кілька сезонних вірусів.

Ольга Голубовська розповідає про симптоми грипу:

— До трьох днів тримається висока температура. Може підніматися до 39. Цього боятися не треба. Це захисна реакція організму на збудник. Якщо температуру збити, організм стає на бік інфекції. Збивають дітям першого року життя й людям зі специфічними хворобами.

За потреби, температуру збивають раз на добу проти ночі. Робити це треба м`яко. Бо різкого зниження можуть не витримати судини. Падає тиск, серце починає "тріпатися". Може розвинутися серцева недостатність.

— Найбезпечніше понижати температуру холодною водою, розведеною пополам з оцтом. Компрес кладуть у пах, на лоб, під пахви. Тоді збільшується тепловіддача організму.

Застерігає не парити ноги людям із серцево-судинними хворобами. Не ставити гірчичники та банки без призначення лікаря. Ці процедури так само, як і горілка з перцем чи перець, засипаний у шкарпетки, прискорюють серцебиття. Можна спровокувати аритмію.

Лікар радить за перших симптомів хвороби залишатися вдома, лежати, багато пити, їсти фрукти зі вмістом вітаміну С — лимони, смородину. Щодня робити вологе прибирання, провітрювати кімнату та витрушувати постіль.

gazeta.ua