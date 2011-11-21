Шоколадне обгортання зменшує целюліт

Шоколадне обгортання всього тіла жінкам треба робити раз на місяць. Шоколад виводить з тіла токсини, тонізує шкіру і зменшує целюліт. Про це каже столичний косметолог Андрій.

Процедура починається зі скрабу. Півгодини тіло розтирають кремом із мікрогранулами, який очищує пори. Після того намащують шоколадом і загортають в поліетиленову плівку на 40 хвилин.

"Шоколад виводить токсини і зайву рідину із організму, розщеплює жири і покращує мікроциркуляцію крові. Коротше кажучи зменшують целюліт. Також насичує тіло і організм протеїнами і мінеральними солями заліза, магнію, фосфору і кальцію", - розповідає про чудодійні властивості шоколаду косметолог.

Після обгортання майстер робить лімфодренажний масаж всього тіла.

"На шоколадну процедуру раджу ходити всім жінкам. Обмеження по віку немає. Але зазвичай приходять старші жінки із зайвою вагою, яким вже треба жир відкачувати. Ще одне - після такої процедури будете часто бігати в туалет, але це нормально. Це зайва рідина виходить з організму", - зауважив косметолог.

gazeta.ua