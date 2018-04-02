Як кинути курити: 7 антифраз про куріння

Немає нічого простішого, ніж кинути курити! Багато хто робить це регулярно. Усі кажуть: "Кинь курити! Кинь курити!" А ти не кидай! От візьми і в цей Всесвітній день боротьби з курінням і не кидай курити! І не слухай нікого, хоч би що тобі казали. Спеціально для тебе lady.tochka.net підготувала 7 смішних фраз про боротьбу з курінням.

1. Кажуть: "Куріння скорочує життя". Та хіба, просто куріння скорочує кількість курців. І потім, ну не збираєшся ж ти жити вічно? Тож плюс-мінус 10-15 років не мають жодного значення. До того ж людей скоро будуть клонувати, тож не переживай, якщо помреш передчасно – тебе клонують.

2. Чув, що куріння шкодить здоров`ю? Та це ж справжня нісенітниця. Ну і що, що куріння викликає хвороби судин і як наслідок – гангрену кінцівок. Подумаєш, лікується-то гангрена просто – ампутували всі непотрібні кінцівки і ти здоровий, і можеш знову курити без страху за кінцівки.

3. Тобі твердять: "Куріння викликає імпотенцію!" Та кому вона потрібна, ця потенція! Від сексу взагалі одна шкода – і хвороби, часом навіть смертельні, і дуже небажана вагітність.

4. Якщо ти надто симпатична дівчина і тобі дуже набридло відшивати хлопців, кидати палити тобі в жодному разі не можна! Адже дуже скоро твоє "свіже" дихання завзятого курця стане надійним захистом від нав`язливих кавалерів.

5. Тобі говорять: "Куріння не дає тобі й твоїм близьким дихати чистим повітрям!" А ти скажи: Та звідки в наш час свіже повітря? Машини, заводи, літаки, аерозолі та інші шкідливості настільки зіпсували повітря, що різниці між вдихуваним курцем або некурцем повітрям скоро взагалі не буде.

До того ж у людини, яка палить, значно менші шанси стати пасивним курцем. А саме пасивні курці страждають найбільше від сигаретного диму.

6. Тобі скажуть: "Куріння псує зуби!" Ну і що, подумаєш! Пішов до стоматолога, поставив вставну щелепу – і кури спокійно. Забудь узагалі про зуби й кури на здоров`я!

7. Куриш? Правильно робиш, люди виробляють сигарети, щоб хтось їх купував. І ось ти допомагаєш розбагатіти іншим. Так і має бути – людина людині брат, друг і товариш. А хто ж ще допоможе великим тютюновим корпораціям розбагатіти, як не ти?

lady.tochka.net вдалося тебе розсмішити? Сподіваємося, ти не сприйняла цю статтю всерйоз? Ти ж розумієш, що палити все ж краще кинути. Тільки ніхто тобі не розкаже, як це зробити, поки ти сама не збереш свою волю в кулак і не вирішиш остаточно.

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