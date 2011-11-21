Заняття професійним спортом шкодять дитині

Фізичне перенавантаження під час занять спортивною гімнастикою у дитинстві може призвести до проблем зі здоров`ям у дорослому віці, застерігає колишня гімнастка Стелла Захарова.

"Якщо ви йдете у великий спорт, негативних наслідків не уникнути, - каже 12-разова чемпіонка СРСР Стела Захарова, 48 років. - У змаганнях вищого рівня беруть участь вже дорослі люди, бо є вікові обмеження. Вони знають, на що йдуть та чим ризикують. Це їх вибір і спосіб заробляти гроші. Найчастіше у колишніх гімнастів болять спина й ноги. Основне навантаження йде саме на ці частини тіла. Займалася гімнастикою з 7-ми років. Постійно страждаю від болю в спині. Але щаслива з того, що була спортсменкою. Вважаю себе гарною жінкою: завдяки спорту маю гарну фігуру та поставу", - зазначила колишня спортсменка.

Заняття спортом, зокрема гімнастикою, не на професійному рівні корисні для здоров`я.

"Наші діти мало цікавляться спортом, більшість часу проводять за комп`ютером. Тому якщо дитина займається гімнастикою не на професійному рівні, а просто для себе — це тільки плюс для її здоров`я. Починати займатися гімнастикою раджу з трьох років. Але жорсткі вправи в ранньому дитинстві робити не можна. Якщо тренер починає вимагати занадто багато, треба тікати від нього. У цьому віці головне зацікавити дитину, щоб та отримувала користь від занять", - додала Захарова.

gazeta.ua