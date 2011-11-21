У Польщі за керування у п'яному стані затримано консула Росії

Консула Росії в Поморському воєводстві Польщі було затримано польською поліцією за керування автомобілем у нетверезому вигляді.

Про це, як передає Газета.Ru, повідомив прес-секретар головного коменданта місцевої поліції Маріуш СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, в неділю поліція зупинила автомобіль дипломата для перевірки, оскільки їм здалася дивною поведінка водія.

«Водія було обстежено за допомогою алкотестера, який показав позитивний результат у майже три проміле», – сказав прес-секретар.

Після перевірки консула було відпущено, оскільки він має дипломатичний імунітет.

«Незважаючи на те що йдеться про особу, захищену імунітетом, документи направлено в прокуратуру, а інформацію про цю пригоду надіслано в МЗС», – додав М.СОКОЛОВСЬКИЙ.