Як кішка лікує хвороби

Кішки уміють зцілювати хвороби звичайним дотиком, і котяча терапія існує вже давно. Крім того, кішки чудово знімають стрес, і в будинках, де живуть вуркотунчики, люди менш дратівливі і рідше хворіють. У Франції, наприклад, кішок почали тримати в офісах. Як відзначають фахівці, в тих фірмах, де є мурки, службовці частіше посміхаються, менш дратівливі і працюють ефективніше.

Тварини - чудові лікарі. Американські лікарі встановили, що у хворих, що мають кішку, більше шансів вижити після інфаркту, ніж у тих, хто їх не тримає. Поки учені вивчають феномен тварин-цілителів, заповзятливі люди вже використовують його на практиці. Наприклад, в Тунісі кожен пристойний готель має достатньо кішок, які краще за будь-які ліки знімають стреси і тривоги постояльців і дарують душевний спокій.

Крім того, коти - справжні екстрасенси. Існує немало підтверджень тому, що вони здатні відчувати небезпеку наперед і попереджають людей про загрозу.

newsland.ru