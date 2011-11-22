Інститут персоналу і розвитку провів дослідження і з`ясував, що стрес став найпоширенішою причиною, з якої людина втрачає працездатність на тривалий час. Стрес навіть перевершив інсульти, серцеві напади, рак і проблеми зі спиною. Учені змогли виділити основні причини стресу.

Дослідники вважають, що людина може переживати стрес на роботі унаслідок тривалого економічного спаду. Не випадково найвищий рівень стресу зафіксувався у фірмах, що повідомляють про скорочення своїх співробітників. В результаті працівники брали відпустку на 4 тижні і більш.

Професор Кері Купер з Університету Ланкастера упевнений, що стрес стимулює. Проте реальні проблеми розвиваються, коли людина вже не може справлятися зі своїм станом. Людині важко концентруватися, вона втрачає почуття гумору, швидше виходить з себе, починає об`їдатися або недоїдати, палити, багато пити.

Найбільш часта причина стресу, згідно статистики, перевантаження на роботі, стиль керівництва начальника і проблеми вдома.

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