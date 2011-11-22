Риб'ячий жир – від болю в суглобах

Австралійські учені стверджують, що уникнути болю в суглобах допомагає регулярне вживання риб`ячого жиру.

Мільйони людей у всьому світі страждають від постійних болів в суглобах. Проблеми з суглобами найчастіше мучать літніх людей і тих, хто має надмірну вагу, яких в світі з кожним роком все більше. Учені з університету Сіднею стверджують, що риб`ячий жир рятує від болів не гірше, ніж нестероїдні препарати, при цьому не маючи побічних ефектів.

Учені спостерігали за 200 пацієнтами з остеоартритом і зробили висновок: прийом однієї стандартної капсули риб`ячого жиру в день значно полегшує симптоми хвороби. Учені пояснюють, що жирні кислоти, що містяться в риб`ячому жирі, Омега-3 припиняють зменшення колагену в хрящовій тканині суглобів.

likar.info