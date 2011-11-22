Чому потрібно часто змінювати постільну білизну

Згідно дослідження, проведеного ученими, кожна восьма жінка змінює постільну білизну тільки раз на місяць.

На думку дослідників, це може бути причиною багатьох захворювань, оскільки в несвіжій білизні можуть скупчуватися різні бактерії.

Більшість дівчат і молодих людей пояснюють таке несумлінне ставлення до свого здоров`я тим, що у них просто не вистачає часу. Більш як 13% людей сплять в ліжках, простирадла у яких останній раз змінювалися тільки минулого місяця.

Учені стверджують, що спальня може стати ідеальним середовищем для розвитку і розмноження шкідливих речовин. Всілякі бактерії особливо в зимовий період намагаються перебратися туди, де тепліше, а матраци, подушки і простирадла є чудовим притулком для них.

Ідеальним середовищем для бактерій ліжко робить також той факт, що деякі люди іноді їдять в ньому.

Експерти запевняють, що такі елементарні заходи гігієни, як уникнення їжі в ліжку, регулярна зміна білизни, допоможуть зберегти здоров`я і запобігти розвитку того або іншого захворювання.

rosbalt.ru