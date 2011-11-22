Часник захищає від інфаркту

Часник є засобом для профілактики хвороб серця, з`ясували співробітники Медичної школи Університету Еморі. Вони виявили у складі часнику речовину діалло трисульфід, який запобігає руйнуванню тканин серця.

Був проведений лабораторний експеримент на мишах з підвищеним ризиком пошкодження серця. Введення їм вище названого інгредієнта часнику скорочувало об`єм пошкодженої сердечної тканини майже на 2/3.

Учені пояснюють, що ця речовина вивільняє сірководень, який в певних концентраціях захищає серце. Зараз учені вивчають можливість одержати такий же ефект не за допомогою ін`єкцій, а використовуючи оральні препарати.

likar.info