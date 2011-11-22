У Папуа-Новій Гвінеї виявлено орхідею, що цвіте лише вночі

На одному з островів Папуа - Нової Гвінеї виявлено орхідею, квіти якої розпускаються лише вночі.

Серед тисяч різновидів орхідеї Bulbophyllum nocturnum - перша в своєму роді, відома науці, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Рослину, чиї квітки живуть лише одну ніч, було знайдено ботаніками під час польової експедиції на Нову Британію - острів у архіпелазі Бісмарка.

За словами вчених, подібний спосіб життя рослини для них залишається загадкою.