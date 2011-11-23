Одне яблуко - гора вітамінів

Прагнення вести здоровий спосіб життя вимушує людей щодня приймати аптечні вітаміни і біодобавки. Учені з Університету Корнелла довели, що звичайні яблука містять комплекс вітамінів, які за ефективністю перевищують безліч аптечних вітамінних добавок.

Учені підрахували, що одне яблуко еквівалентне 1500 міліграмам вітаміну С. Крім вітаміну С, в яблуках міститься велика кількість антиоксидантів флавоноїдів і поліфенолів.

Доведені протиалергенні, протизапальні, противірусні, протиракові властивості яблук, які вони мають завдяки комплексу хімічних сполук.

meddaily.ru