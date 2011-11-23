Як себе захистити від дії мобільного телефону

Цього року Міжнародне агентство з вивчення раку і ВООЗ вперше визнали, що мобільні телефони можуть провокувати розвиток злоякісних пухлин у людини.

ЯК ЖЕ СЕБЕ УБЕЗПЕЧИТИ?

- По можливості не давайте мобільник дітям. Скоротіть розмови до мінімуму, а краще спілкуйтеся за допомогою SMS.

- Дзвоніть з міського, а не з мобільного.

- Не носіть телефон в кишенях - тримайте в сумці, подалі від тіла.

- Не підносьте телефон до вуха, поки йде гудок і встановлюється з`єднання з абонентом, - в цей час випромінювання найсильніше.

- Не залишайте телефон поряд під час сну, відпочинку. Мінімум - за 1,5 м від себе.

- Використовуйте навушники або хоч би бездротову гарнітуру (блютуз), щоб не підносити телефон до голови при розмові.

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