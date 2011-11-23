У Болівії стався землетрус

Землетрус магнітудою 6,2 стався сьогодні в департаменті Бені на півночі Болівії.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сайт Геологічної служби США.

Епіцентр підземних поштовхів, що сталися о 14.48 за місцевим часом, знаходився за 60 кілометрів на північний захід від міста Трінідад, осередок землетрусу залягав на глибині 533,3 кілометра.

Про жертви і руйнування не повідомляється.

Загрози цунамі немає.