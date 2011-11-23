У Єгипті п'ятий день тривають зіткнення: є жертви

У Єгипті п`ятий день тривають зіткнення демонстрантів із поліцією, загинуло близько 35 чоловік, постраждало близько двох тисяч.

Як передає РІА «Новости», сьогодні вранці в Каїрі, в районі прилеглою до площі Тахрір вулиці Мухаммеда Махмуда, де розташована будівля МВС Єгипту, тривають зіткнення. Демонстранти закидають поліцейських камінням і намагаються впритул підібратися до укріплень з колючого дроту, встановлених напередодні військовою поліцією безпосередньо навколо міністерства. Поліція відповідає сльозогінним газом.

На підступах до площі вранці було посилено народні блокпости, де демонстранти перевіряють тих, хто приходять на Тахрір, у деяких перевіряють документи. Люди на площі говорять, що побоюються атаки з боку сил безпеки, оскільки до ранку чисельність демонстрантів на Тахрірі значно зменшилася - протестувальники розійшлися по домівках через холодну погоду.

На цей момент в районі "площі революції" перебуває кілька тисяч чоловік.

До центру Тахріра напередодні ввечері було переміщено польовий госпіталь, де надають першу допомогу постраждалим у зіткненнях. На "острівці безпеки" встановлені білі лікарняні тенти, тут постійно чергують медики.

Безпорядки тривають у всіх великих містах Єгипту.

Військова влада країни, бажаючи погасити черговий виток насильства, виконала цілу низку народних вимог: прийняла відставку уряду Ісама ШАРАФА і визначила попередню дату президентських виборів, які мають відбутися до кінця червня 2012 року. Проте єгиптяни, які вкотре вийшли на вулиці, не задоволені - вони вимагають відходу із влади військових і створення президентської ради для управління країною.