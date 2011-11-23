Фруктова дієта підвищує шанси на зачаття

Шанси на успішне запліднення збільшуються, якщо чоловіки споживають більше фруктів і зернових продуктів і менше червоного м`яса, а також обмежують куріння і прийом алкоголю. До такого висновку прийшли бразильські фахівці з Центру по боротьбі з безпліддям в Сан-Паулу, передає Reuters.

У експерименті взяли участь 250 пар, які пройшли процедуру, що дозволяє ввести сперматозоїд безпосередньо в яйцеклітину, таким чином здійснюючи саму процедуру запліднення, що виключає всілякі проблеми, що перешкоджають настанню вагітності. Учений запитував чоловіків про їх раціон, як часто вони споживають фрукти і овочі, боби, зернові, м`ясо, рибу, а також про пристрасть до куріння і алкоголю. Фахівці також проаналізували зразки сперми добровольців. В результаті успішне запліднення яйцеклітини спостерігалося в 3/4 випадках, при цьому кожні чотири жінки з 10 завагітніли під час дослідження.

Учені з`ясували, що чоловіки з надмірною вагою і пристрастю до алкоголю мали гіршу концентрацію сперми. Крім того, їх сперматозоїди відрізнялися низькою рухливістю. Автори відзначили, що куріння впливало тільки на рухливість сперматозоїдів. Шанси на запліднення були значно нижчі у чоловіків, які часто споживають червоне м`ясо.

"Наше дослідження підтвердило той факт, що певні вітаміни, мінерали і амінокислоти можуть поліпшити якість сперми, тоді як надмірне споживання червоного м`яса, що містить гормони, алкоголю, куріння згубно позначається на якості сперми", - коментує вчений. За його словами, пари, що пройшли лікування від безпліддя, повинні знати, що дієта і спосіб життя впливають на їх шанси успішного зачаття.

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