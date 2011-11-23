Фісташки сприяють схудненню

До такого висновку прийшли учені із США. Був проведений експеримент, в якому взяли участь 140 добровольців. Їм запропонували поповнити свій раціон очищеними фісташками, калорійність яких на 100 грамів складає 211 калорій. Фісташки необхідно було вживати перед повноцінним обідом. З`ясувалося, що ті, хто перекусив фісташками, швидше наситилися, одержавши на 41% менше калорій, ніж ті добровольці, які горішками не перекушували.

Продовжуючи дослідження, учені запропонували 118 добровольцям споживати горіхи щодня. Це невелике перекушування понизило загальне споживання калорій на 23%.

Дієтологи прийшли до висновку: регулярне вживання фісташок допомагає контролювати харчову поведінку і знижувати загальну кількість спожитих калорій, не переживаючи при цьому настирливого почуття голоду.

feelgood.com.ua