Чому ми забуваємо, куди йшли

Американські учені розкрили феномен втрати пам`яті у людей під час переходу з однієї кімнати в іншу, коли вони забувають, навіщо йшли.

Психологи з університету Нотр-Дам з`ясували, що для нашого мозку кожна кімната ідентифікується з новою подією і персональним маркером. Дверний отвір для головного мозку – новий «розділ», що і створює труднощі при відновленні пам`яті про попередній епізод.

Учені стверджують, що метод «матеріалізованого нагадування» допоможе уникнути цієї проблеми. Наприклад, якщо людина шукає в своїй квартирі ножиці, то їй варто переходити з кімнати в кімнату зі схрещеними пальцями, щоб не забути початкову мету.

likar.info