Як продукти змінюють колір зубів

Стоматологи розповіли, як ті або інші продукти можуть пофарбувати наші зуби.

Тверді фрукти і овочі діють на зуби на зразок скраба. Вони також сприяють виділенню слини, яка нейтралізує кислоту і захищає зуби.

Молочні продукти за рахунок вмісту кальцію допомагають зберегти зуби білими, а молочна кислота запобігає карієсу.

Соєвий соус, солодка газована вода, червоне і біле вина, яскраві ягоди роблять зуби темнішими, як, втім, і тютюн.

Не дивлячись на популярність процедури вибілювання зубів, лікарі попереджають, що після неї зуби стають особливо чутливими.

likar.info