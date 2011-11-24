Як продукти змінюють колір зубів
09:07, 24 листопада 2011Зарубіжні новини
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Молоко робить їх білими...
Стоматологи розповіли, як ті або інші продукти можуть пофарбувати наші зуби.
Тверді фрукти і овочі діють на зуби на зразок скраба. Вони також сприяють виділенню слини, яка нейтралізує кислоту і захищає зуби.
Молочні продукти за рахунок вмісту кальцію допомагають зберегти зуби білими, а молочна кислота запобігає карієсу.
Соєвий соус, солодка газована вода, червоне і біле вина, яскраві ягоди роблять зуби темнішими, як, втім, і тютюн.
Не дивлячись на популярність процедури вибілювання зубів, лікарі попереджають, що після неї зуби стають особливо чутливими.
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