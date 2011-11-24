Чим може загрожувати власний день народження?

Українські геронтологи виявили зв`язок між підвищеним ризиком смерті людини і днем, в який вона з`явилася на світ. У власний день народження жінки вмирають на 30%, а чоловіки – на 50% частіше, ніж в інші дні.

Дослідники вивчили 105 тисяч людей, які померли за період в 10 років. Виявилось, що небезпечний для життя період починається за 2 тижні до дня народження і продовжується ще місяць.

Коментуючи висновки колег, психологи пояснюють, що у момент народження організм людини переживає величезний стрес, і щорічно, наближаючись до знакового дня, організм згадує про цей стрес. Ті, хто народився в грудні – потенційні довгожителі, а народжені в квітні-травні живуть менше. Учені вважають, що запорука довгожительства – у вагітності в теплі місяці, коли жінка одержує більше вітамінів і сонячного світла.

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